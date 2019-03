Internacionalització del talent andorrà

A més, aquests dos últims projectes prometen nodrir-se de professionals de diferents àmbits del país, contribuint així a la consolidació de fonaments d’una possible indústria de l’audiovisual a Andorra. Un sector que, en aquest país, ha remat a contracorrent, i, tot i això, mai s’ha ofegat del tot, malgrat les vies d’aigua. En qualsevol cas, avui és moment de felicitar-nos perquè la genial història del braç de Lego protagonitzarà un documental.

Però bé, potser alguna cosa està canviant i aquell rumor que Andorra pot esdevenir un gran plató de cinema s’acaba fent realitat. En els últims mesos no han faltat anuncis de nous projectes de prou calat: el teaser de Brujas, l’aclamat curt d’Álvaro Rodríguez, el projecte d’un inquietant film del nou gènere escudella western i aquest mateix documental sobre la vida de David Aguilar, Mr. Hand Solo, en són bons exemples.

Aquestes dues persones representen una simptomatologia d’Andorra que es repeteix en més ocasions: dues persones instal·lades al Principat amb execucions d’idees brillants que acaben tenint més repercussió més enllà de les fronteres que entre les nostres valls. Aguilar portava anys fent pròtesis i ningú li havia fet massa cas al país però quan la història va travessar fronteres, va rebre l’atenció merescuda. Pozo és ben conegut en el món cinematogràfic arreu i, en canvi, no en sentim gaire a parlar al país, en relació a la figura que representa.

Ahir rebíem la bona notícia –sí, aquesta rara avis– que dues ments inquietes del país es barrejaran per fer un documental. I és que la història de vida, superació, enginy i humor cínic del David Aguilar, el jove lauredià que des dels 8 anys es construeix amb peces de Lego pròtesis de braç, s’explicarà a través d’un documental a càrrec de Jose Pozo–de qui sobren les presentacions–, al comandament d’Imminent Produccions.

