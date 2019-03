Cita esportiva amb repercussió econòmica

Avui comença una setmana esportivament intensa: arranquen les finals de la Copa del Món d’esquí a Grandvalira. La cita és un esdeveniment xxxx pels amants de l’esport de neu però també pels aficionats o residents que tindran l’oportunitat de veure d’aprop esportistes d’elit en plena acció. Està clar que esportivament parlant es tracta d’un moment apassionant que posa el Principat al mapa mundial. L’esdeveniment, però, és molt més que això: és una porta oberta per ensenyar el petit país dels Pirineus arreu, a més de permetre a hotelers i restauradors, especialment, donar-se a conèixer i fer un ingrés extra en dates fluixes. En general, però, no seran els únics que se’n beneficiaran. També el comerç i, per extensió, tots els sectors del país que durant una setmana veuran multiplicats els clients potencials.

L’inici de les proves permet deixar enrere –o si més no en segon pla– tota la polèmica que va envoltar la construcció de la plataforma de Soldeu, que recordem que va ser motiu de diversos debats intensos i també tensos al Consell General, així com el centre de diversos recursos legals per haver estat declarada com a projecte d’interès nacional. Ara, amb l’inici de la competició, l’aval de la FIS i tot a punt per estrenar-se, els peròs es veuen lluny i cal que l’economia del país tingui un retorn del que l’Estat ha invertit.

La iniciativa ha de servir, com ja passa amb d’altres esdeveniments esportius com el Tour, la Vuelta o l’alta competició de BTT que se celebra a la Massana, per revitalitzar la parròquia o el territori en el qual té lloc la prova però també, de forma general, l’economia del país. Més enllà dels podis i els esportistes de renom que ens visitin, caldrà, al final, fer un balanç de les aportacions financeres i d’imatge que la cita deixarà en territori andorrà.