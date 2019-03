L’allau de querelles pel casino

La concessió del casino ha entrat en una espiral judicial que ja no té marxa enrere. Els qui havien obtingut la llicència han presentat recurs al CRAJ per intentar retenir-la, mentre que Lleure 3D reclama que se’ls atorgui a ells el permís com a segons classificats però el Govern els hi denega. Entremig, disputes i amenaces de querelles pel que uns i altres consideren joc a brut. A tots els moviments, ahir s’hi sumaven també Partouche i Genting, amb una querella contra el CRAJ per tràfic d’influències.

Tot plegat està deixant danyada la imatge del Principat i també del projecte, que ja no comptava amb l’aval de tothom des d’un inici però que bona part del país defensava amb l’esperança que fos un reclam turístic més. L’allau de queixes que han envoltat el procés de concessió des del principi han creat un núvol de desconfiança difícil de superar. El Govern no ha estat capaç de tancar aquest episodi per ell mateix i a l’últim instant ha posat el fre, negant la llicència a Jocs i deixant temps a la justícia perquè sigui allà on es resolguin les discrepàncies. La polèmica passarà a les mans del nou Executiu, del qual encara no es coneix el color, i que, sigui com sigui, es trobarà amb el conflicte servit i ben calent. En cas d’un canvi de partit al poder, tindran l’excusa de no haver participat en l’elaboració de les bases ni tampoc de les decisions, però també tindran el repte de fer-ho millor, sense que les comparacions valguin d’atenuant. Si la formació taronja repeteix, haurà d’actuar, més tard o més d’hora, per intentar que les decisions judicials no els acabin esquitxant. Mentre no es constitueix el nou Govern, un temps intermig de calma per avaluar la situació i deixar fer la seva feina a la justícia. I és que el gruix de demandes interposades fa preveure que el procés de resolució del conflicte serà llarg i costós.