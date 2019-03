El país està immers aquesta setmana en les finals de la Copa del Món i ahir ho va demostrar amb una gran inauguració. La cerimònia es va celebrar a la pista de l’Avet, a Soldeu, amb un gran desplegament organitzatiu i d’autoritats, i amb una combinació de llum, imatges, música, colors i focs artificial amb un videomapatge inclòs. L’aposta era arriscada però va ser tot un èxit i va deixar ja per sempre en el record del Principat una inauguració espectacular i a l’alçada d’un gran esdeveniment. En total, unes 1.500 persones es van desplaçar fins a Soldeu per gaudir de l’espectacle, a més dels centenars de persones que van preferir seguir l’acte des de la pantalla instal·lada al centre de la capital.

Amb el tret de sortida, avui comença la competició pròpiament dita i diverses persones de renom en el món esportiu s’aplegaran a les pistes de Grandvalira per compatir i gaudir de la cita. A ells, s’hi sumarà un gran desplegament mediàtic, organitzatiu i d’espectadors.

Les xifres parlen per si soles: per tirar endavant la cerimònia han calgut 14 mesos de feina i més de cinc dies per muntar tota la logística sobre el terreny. S’han fet 200 hores d’assajos i proves. A nivell tècnic, s’han desplegat tres quilòmetres de cables de fibra òptica, 150 tones de material i s’ha comptat amb la participació de 17 tècnics audiovisuals durant la cerimònia. Per al piromusical s’han utilitzat 281 quilos de pólvora. Per tot plegat, i tal com bé va dir Toni Martí ahir, aquesta setmana és moment per presumir de país de neu i de tenir més quilòmetres esquiables que de carreteres. I hotelers i restauradors, però per extensió tot el teixit econòmic del país, ha d’aprofitar l’arribada de visitants per acabar la setmana amb un balanç positiu tant a nivell organitzatiu i esportiu, com també de retorn econòmic i bona imatge del Principat.