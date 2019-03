Ambiciosos però realistes projectes a llarg termini

A Andorra sovint pequem de projectar ambiciosos plans de futur que naufraguen abans de néixer, després de diverses inversions en estudis, en tenim una bona llista que no cal repetir però quan un d’aquests milionaris projectes a llarg termini brilla i comença a indicar que tindrà el retorn que el país mereix rebre després d’una inversió de 25 milions, ha de ser un motiu de satisfacció col·lectiu. Per a tothom, també pels qui miraven l’espectacle que va suposar la construcció de la plataforma i les reticències que va despertar amb un cert grau de sospita. I és que avui coneixem que la FIS obre la porta a Andorra per organitzar uns Campionats del Món d’esquí, una fita que situaria a Andorra com el país de neu que és i que mereix ser conegut com a tal i no per altres atribucions al món.



Aquesta vegada ha estat aquest màxim organisme internacional de l’esquí qui ha proposat la fita a Andorra que, de vegades, tant peca de creure’s més gran del que és com de creure’s més petita. I és que la FIS ha assenyalat que hi ha bona infraestructura al país i que els detalls per acollir un esdeveniment d’aquesta talla es podrien treballar amb temps. «Som només a la línia de sortida», reconeixia ahir amb humilitat el director general de Grandvalira-Ensisa, Conrad Blanch. Però ésser en aquesta posició ja és molt meritori i no hauria estat possible sense la construcció de la plataforma que tant d’escepticisme va aixecar en el seu moment.



I els Campionats del Món serien la cirereta del pastís perquè sembla que les Finals de la Copa i la plataforma associada estan actuant com un imant de competicions d’esquí a Andorra. La pròxima fita marcada és portar la Copa del Món masculina en un espai de tres anys, mentre que la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern juntament amb Espanya i França també apareix en l’horitzó.