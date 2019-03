Solucions als col·lapses puntuals d’urgències

Els col·lapses d’urgències durant la temporada hivernal –o «sobresaturació», com prefereix anomenar-lo el SAAS– són habituals i normals, així ho expliquen i així ho entenen tant la direcció com els treballadors del SAAS.



Però més enllà de la justificació del fet puntual, costa escoltar propostes per posar-hi remei perquè encara que siguin esporàdiques, el patiment dels pacients que les sofreixen en aquell moment és ben real i mereix tota l’atenció. En aquest sentit, el Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra (COIA) proposa una idea innovadora per fer front a la problemàtica: la creació d’una borsa d’infermers per donar resposta als pics de feina. Molt probablement no es tracta d’una situació definitiva però planteja una solució a més curt termini, més enllà d’una modificació més estructural que podria trigar anys.



Cal valorar aquesta proposta del COIA, ja que els infermers són una peça clau del sistema sanitari que estan en un contacte molt directe amb el malalt i que, en general, haurien de tenir més pes decisori en les decisions d’administració i gestió de l’atenció.



Perquè hem de recordar que quan es prenen decisions puntuals com la recentment adoptada d’obrir més llits per descongestionar l’espera, si no hi ha manera d’ampliar la plantilla per a aquests llits, estem sotmetent als professionals de l’Hospital a augmentar la ràtio de pacients que atenen i molt probablement, també, augmentar la seva jornada laboral.



A més, aquesta borsa d’infermers suposaria un avantatge també per als infermers del país que el SAAS no pot assumir però que desitgen treballar en el sistema públic, així com un alleugeriment per als períodes d’obligada pausa de dos mesos per als infermers sense contracte estable.