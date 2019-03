La qualitat de vida dels padrins a través de la socialització

Una vegada les necessitats bàsiques d’una pensió digna, una atenció sanitària de qualitat i un habitatge adaptat a les necessitats de les persones de la tercera edat queden cobertes, un fet que, malauradament, no és tan evident, aleshores és el moment de reforçar la qualitat de vida dels nostres padrins amb altres mesures.



Entre aquestes, la socialització és un imprescindible. Però ja ho sabem, les pensions, en molts pocs casos poden competir amb els preus de mercat i potser en aquesta etapa de la vida cal renunciar a petits plaers com el de sortir a dinar amb amics o familiars a un restaurant.

Ben conscients d’aquest fet són a la Massana des del 2012 amb un programa consolidat que l’any passat va repartir 659 tiquets que permeten als padrins beneficiar-se dels menús d’alguns restaurants de la parròquia per només cinc euros, gràcies a la subvenció del comú que completa el preu de venda de l’àpat.



No es tracta tant de suplir el servei d’un menjador social sinó de reforçar la qualitat de vida dels més grans, fent-los sentir que participen de tots els actes socials de la vida. Perquè, a més, els padrins poden accedir al benefici acompanyats d’altres coetanis però també de diferents amics o familiars, que abonen l’àpat complet però, en definitiva, els permet gaudir a tots del mateix espai i temps.



Els padrins han respost cada any molt positivament a la proposta i els tíquets s’esgoten amb freqüència. És evident que hi ha altres prioritats per al benestar dels padrins però està clar que si entenem la salut de manera holística, de ben segur que aquestes petites accions contribueixen a que els padrins de la parròquia se sentin millor amb ells mateixos i mantinguin els vincles amb el seu entorn. Són aquests petits gestos els que determinen la qualitat de vida d’una societat.