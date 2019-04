Debats polítics densos i amb poc contingut

Tretze dies de campanya. Set debats territorials per RTVA i quatre més de sectorials. Una taula rodona del SAAS i un altre debat de la CEA. Sens dubte, una campanya intensa a nivell d’activitat però no tant a nivell de contingut. En general, els debats han sigut densos, massa llargs i amb intervencions poc acurades. La proliferació de llistes ha perjudicat el nivell d’alguns dels candidats que les conformen que, en moltes ocasions, no tenen ni formació ni experiència política. El format dels debats televisius d’enguany, que obligava a assistir a una persona diferent per cada temàtica, ha evidenciat la poca preparació d’algunes de les formacions per dirigir el país en un moment especialment complex per projectes que hi ha sobre la taula com ara l’acord d’associació amb Europa o el propi futur del sistema de pensions.



Amb la crítica per la falta de preparació no és vol menystenir els candidats i el grup de persones que els acompanyen. És d’admirar i d’agrair que la gent es mobilitzi amb la voluntat de buscar un futur millor per Andorra. Amb tot, és necessari un mínim de coneixement del funcionament i de les institucions per defensar un projecte nacional. No tenir coneixement de temes bàsics o limitar-se a llegir les propostes que consten en un programa electoral és una falta de respecte per l’elector, que representa que ha d’escollir entre tots els candidats qui l’ha de representar.

La ciutadania mereix, com a mínim, programes que englobin la totalitat de les temàtiques que hi ha sobre la taula amb propostes clares sobre qüestions com l’avortament, l’acord d’associació o els drets dels treballadors més enllà de la ideologia que després defensi cada formació. I precisament per defensar aquests punts programàtics han de servir els debats. Per desgràcia, i no pas per falta de professionalitat dels companys periodistes, en general tots els debats han estat mancats de precisió i de propostes.