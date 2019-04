El vot judicial, refugi de l’elector independent

Una visita de EL PERIÒDIC a la Batllia ahir a la tarda va permetre comprovar com l’interès per aquest sistema de vot és molt alt, arribant a provocar cues d’espera entorn la mitja hora. Alguns d’aquests electors preferien l’alternativa per tenir tot el cap de setmana lliure i uns altres van dir clarament que preferien aquest sistema per poder «votar sense pressions».

Se’n va parlar molt durant la precampanya sobre la necessitat de reformular el vot per diòsit a la Batllia per adaptar-lo a una normativa més segura i més pròpia del segle XXI. L’oficina de l’OSCE que vetlla pels drets democràtics en va prendre nota durant la seva visita i així ho va reflectir a l’informe: tot i no posicionar-se sobre la idoneïtat o no del mètode va deixar clar que hi havia certa preocupació al respecte.



Al contrari, ningú va parlar a aquest organisme d’allò que alguns ciutadans comunicaven ahir a la Batlllia, aquesta alternativa per votar sense pressions demà als col·legis electorals, amb presència d’interventors i polítics fins i tot a les taules en un país on, recordem-ho, tothom es coneix.

La ciutadania va manifestar aquest neguit informalment ahir i és la seva tasca fer-lo arribar fins a altres instàncies si considera que algun dels seus drets democràtics s’està vulnerant en sentir aquesta pressió, perquè també els ciutadans som responsables de construir la democràcia, i no només quan se’ns convoca a les urnes sinó amb accions quotidianes.



En qualsevol cas, és motiu de felicitació col·lectiva veure la voluntat de vot de la població que, un divendres a la tarda, està disposada a fer cua per exercir el seu dret a vot. Esperem que cada un d’aquests vots doni els seus fruits per un país millor però que també l’abstenció sigui escoltada i compresa no com una falta d’interès sinó com un descontentament profund.