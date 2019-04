Arriba l’hora de la ciutadania

Fi. Fi de 15 dies d’informació electoral bombardejada a través de cartells, espots, notícies, vídeos i xarxes socials. Els partits han tingut dues setmanes per fer arribar el seu missatge als electors i ara són ells, vostès, els que s’han de mullar. En joc, la permanència de DA que ha buscat un aire renovador amb el cap de llista que generava més consens i amb un equip pràcticament també tot nou o bé el canvi, liderat per Pere López. Les urnes diran avui, finalment, si l’acord amb els liberals a la territorials ha estat ben entés o no i a qui passa més factura la fractura de Gallardo-Pintat. Serà evident avui també el pes de la decisió de Jaume Bartumeu de no liderar la formació progressista, així com quin suport acaben rebent la proliferació de llistes de la mà de Nomen i Clavera. Les apostes ja estan tancades i els daus ja estan tirats.



Com és habitual, el dia previ a les eleccions, els candidats són citats pels mitjans escrits per fer la fotografia que avui obre les dues capçaleres amb edició. Durant la trobada, que no va comptar amb la presència de Josep Pintat per «problemes d’agenda», els caps de llista van intercanviar sensacions i van fer un balanç de la campanya. Com és lògic, cadascú ha posat la línia de l’èxit i del fracàs en altures diferents. Els fins ara protagonistes a l’oposició tenen clar que la lluita a les parròquies serà essencial per evitar la majoria taronja. Els Demòcrates, sabedors de la mateixa realitat, han treballat les territorials on tenen més por, fent especial atenció a Andorra la Vella. Fins al darrer moment, però, tot està obert perquè amb la sola diferència d’un vot –fa quatre anys va ser per 17 a Ordino– uns o altres poden aconseguir la majoria, quedar-se a les portes del canvi o convertir-se en la clau de govern. En aquest darrer cas, el capítol de les negociacions començarà el mateix dia 8. Fins aleshores, que guanyi el millor.