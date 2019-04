Turisme de qualitat: no només un tema de pressupost

En la presentació de la campanya d’estiu d’enguany el ministre en funcions de Turisme, Francesc Camp, va considerar que l’objectiu d’aconseguir que el país atregui turistes d’un poder adquisitiu alt no només respondrà a la dedicació dels pressupostos d’Andorra Turisme perquè «per augmentar el poder adquisitiu dels visitants cal millorar el servei i la qualitat de l’oferta».



Aquest és un tema recurrent des de fa temps a diferents sectors del país i sobre el qual tant la CEA com la Cambra de Comerç han expressat amb insistència la necessitat de fer formacions als professionals que atenen els turistes del país. La veritat és que, encara en molts llocs, l’atenció al client és deficient.



Però la formació d’aquests professionals té un preu i potser no s’està assolint l’objectiu d’aconseguir professionals preparats per atendre turisme de qualitat perquè no hi estem invertint. En aquest sentit, cal reflexionar sobre l’afirmació del ministre Camp, que venia a dir que més pressupost no serveiria per revertir aquesta situació. Potser sí, però una partida dedicada a la professionalització del sector.



De fórmules se’n poden buscar, perquè el talent no s’acabi fugant i la inversió es perdi però està clar que cal un pla estructurat, transversal i dirigit a nivell de país per millorar la situació i que cal tenir paciència perquè els resultats no seran immediats. Com bé deia el ministre, «un pla d’una legislatura o dues» però primer cal saber quins són els petits passos d’aquest pla que cal començar a aplicar ja.



De ben segur que s’estan fent accions, com per exemple, la llei que regula els allotjaments turístics i que està incidint en una acreditació de la qualitat dels mateixos i s’està convertint en un incentiu per millorar i modernitzar molts dels establiments del país.