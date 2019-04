La incògnita dels pactes per a la governabilitat

El resultat de les eleccions generals ha deixat un escenari obert i incert, amb diverses possibilitats de pactes però cap sortida clara. La ronda de contactes liderada per Xavier Espot va començar ahir amb una reunió amb el PS i una altra amb els liberals. De cap de les dues, però, en va sortir una conclusió clara que pugui definir cap on aniran els trets. El que sembla més clar a hores d’ara és que Pere López es vol presentar com a alternativa a la investidura i que, per tant, no té intenció de donar suport a Xavier Espot. Un posicionament coherent si es té en compte que s’ha presentat com a alternativa a DA, una jugada que li ha donat uns bons resultats malgrat no permetre-li, a priori, governar. D’altra banda, els liberals semblen més oberts a escoltar i fins i tot a estudiar un eventual suport per a la investidura d’Espot i per als temes cabdals que ha d’afrontar el país com és, per exemple, l’acord d’associació. Amb tot, la formació de Gallardo té una posició incòmode després del pacte amb el PS i no s’ha compromès a res amb cap dels seus dos pretendents.

Al joc encara no ha entrat Josep Pintat, que pot ser clau per la governabilitat. La lògica faria pensar que si els liberals mantenen el pacte fet amb el PS, l’única opció de DA seria la terceravia. Amb la formació de Pintat, però, els pactes es poden encallar més en alguns temes, com és Europa. D’altra banda, s’entén que López ho té més difícil per aconseguir els suports necessaris perquè no es contempla que pugui sumar els consellers de terceravia.



El que està clar és que els tempos corrent i el marge de maniobra és limitat, ja que el 2 de maig el Consell s’ha de constituir. I els candidats que vulguin ser investits s’hauran d’assegurar la votació per ser caps de Govern i al menys poder aprovar els pressupostos. Després, a més, caldrà afrontar temes claus com Europa o les pensions i, per tant, l’entesa haurà de ser constant.