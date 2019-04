Més oferta d’ensenyament superior

El Principat comptarà amb una nova universitat de caràcter privat. Així es va anunciar ahir a través del BOPA i així ho va confirmar a aquest rotatiu el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. El nou centre d’estudis, sota el nom d’Universitas Europaea IMF, estarà finançat 100% per capital privat i impartirà formacions d’ensenyament superior tant de caràcter propi com estatal en modalitat virtual. Amb tot, els detalls dels plans d’estudis que s’oferiran, el lloc on s’ubicaran les instal·lacions i el nombre d’alumnes que s’hi podran acollir encara es desconeixen i Jover no va voler avançar-ne res perquè entén que li correspon fer-ho al nou Executiu.

L’arribada del projecte respon a les facilitats incorporades pel Govern ara fa gairebé un any perquè altres centres poguessin arribar a Andorra després de l’episodi de la Universitat de les Valls. En aquell moment, era necessària una llei específica per l’obertura i el tancament dels centres, el que suposava diversos entrebancs tant per Govern com pels interessats. Amb les modificacions, l’obertura es pot demanar per via administrativa.

Per tot plegat, cal celebrar l’interès de centres educatius forans per instal·lar-se al país, ja que juntament amb la Universitat d’Andorra, ajudarà a oferir un ventall més ampli d’opcions tant als estudiants del país com a gent de fora. La voluntat, a més, és que les branques que s’ofereixin no siguin competència de l’UdA, sinó que complementin l’oferta. La notícia, lligada a la voluntat que han mostrat tots els partits en campanya electoral de potenciar la universitat de Sant Julià fins i tot amb la construcció d’un campus per als alumnes, pot ajudar a fer d’Andorra un pol d’atracció per als alumnes, sempre mantenint les dimensions pròpies que responen a un país petit com el Principat.