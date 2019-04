La consolidació del tax free il·limitat i digital

El recent aprovat tax free il·limitat i digital s’està consolidant, especialment en els comerços de la Seu d’Urgell. Mentre els primers dies d’implementació del que es coneix com a DIVA –el sistema digital que permet recuperar l’import total o parcial de l’IVA simplement passant la factura per un escàner– van ser un pel caòtics pel desconeixement del seu funcionament, a dia d’avui les cues ja han minvat. La gent que no tenia regulada la seva residència fiscal –necessària a Andorra per poder procedir amb el tax free– ja n’ha estat informada i la canviat en cas de no tenir-la correctament, de manera que els ciutadans han entrat en el nou hàbit i l’utilitzen ja d’una forma quotidiana.



Els més beneficiats, sens dubte, són els comerços de la Seu, que en la seva majoria ja han incorporat el sistema DIVA a les seves factures pels clients andorrans. Ara, a més, molts d’ells han deixat de treballar amb les empreses intermediàries –que el que feien era quedar-se una part del 21% i per tant al client no se li retornava el total de l’IVA– per fer ells directament la gestió i així cridar encara més l’interès dels residents del Principat.



Sens dubte, és un bon reclam pels ciutadans d’Andorra, ja que a pocs minuts en cotxe de la Seu d’Urgell tens l’oportunitat de comprar qualsevol producte amb un 21% de descompte. El que sorprèn, però, és la lectura que ambdues parts comercials implicades en fan. Mentre que des de la capital urgellenca celebren la pujada de ventes que el nou sistema els proporciona, els comerciants d’Andorra asseguren que no els afecta el tax free i que aquesta és l’última de les seves preocupacions. Al final, però, queda clar que hi ha una part del sector de la ciutat veïna que ha sabut aprofitar l’oportunitat de la proximitat amb la frontera, mentre que el comerç d’aquí segueix sense trobar el seu encaix.