Mesures urgents d’habitatge: feta la llei, feta la trampa

Ja ho diu el refranyer popular amb les seves veritats punyents: «Feta la llei, feta la trampa». I això és precisament el que està detectant el raonador del ciutadà, Marc Vila, amb les mesures urgents de l’habitatge, emplaçades a fer front a la crisi del preu del lloguer, inassumible per a moltes famílies.

Com tots sabem, els Estats de Dret han de protegir la població dels abusos de poder, en principi, exercits pels mateixos mandataris però per extensió també d’altres poders fàctics sovint amb tentacles més poderosos i llargs que els governamentals, com poden ser els interessos econòmics.

Aleshores, on queda l’Estat de Dret si el poder legislatiu elabora una llei per al benefici dels ciutadans, l’executiu té problemes per aplicar-la i el judicial trigarà anys a intervenir, on queden els drets d’aquests ciutadans que són treballadors –recordem-ho perquè en cap cas estem parlant de casos aïllats de persones sense ofici ni benefici, sinó d’un gruix poblacional destacable–.



L’informe sobre l’estat dels lloguers al país s’està endarrerint més del que esperàvem. Durant la campanya es va justificar per no incidir en la contesa electoral i, ara, perquè el problema és tan gran que requereix més investigació. Amb tot, Vila segueix sostenint que el pròxim Govern rebrà el seu informe amb celeritat així que esperem que la formació de l’Executiu sigui ràpida perquè el maldecap i el neguit dels qui no poden pagar el lloguer i quan veuen una escletxa de llum un propietari despiadat –per sort no tots, encara hi ha que fa anys que no apugen les mensualitats, és cert– els apareix amb factures que fins a aquell moment desconeixien i que els fa convertir-se en morosos desprevinguts i, automàticament i per normativa, exclosos de tenir accés a les mesures d’urgents d’habitatge, aquest neguit, sí que és ingent i urgent i no entén dels tempos de formació de Govern.