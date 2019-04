El sistema GPS per a l’aeroport que mai arriba

El futur de l’aeroport d’Andorra-La Seu és, des de fa temps, una incògnita que va i ve sense acabar d’aclarir-se. Fa ja massa temps que es demana activar la infraestructura amb el sistema d’aproximació instrumental amb GPS per acabar amb els problemes de mala visibilitat, així com poder acollir vols que provinguin de l’espai europeu fora de Schengen, un aspecte que ajudaria al Principat a rebre esquiadors de països com Rússia. L’aprovació de les dues demandes ha de venir de la mà del Govern espanyol, que és qui té la potestat sobre dites decisions. Fins ara, la promesa del GPS ha anat passat de mes en mes allargant-se sempre en el temps i sense acabar de concretar-ne mai la data. La darrera que s’havia posat sobre la taula era la primavera, al voltants del mes de març. Ara, però, el calendari ja situa la instal·lació del GPS a la tardor, el que permetria que el sistema estigues operatiu a finals d’any. Així ho va confirmar ahir l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, i prèviament també la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. El cert és, però, que de dates ja se n’ha parlat abans i fins ara no s’han complert.



Des del Principat s’han plantejat alternatives a la infraestructura situada a la Seu amb la petició de tenir un aeroport propi en territori nacional. De fet, la Cambra de Comerç ha iniciat uns estudis per determinar en quina ubicació es podria construir i si seria viable econòmicament. Amb les dificultats que ja hi ha per ubicar un heliport, però, diversos agents socials i polítics no veuen viable la construcció d’un aeroport en territori andorrà, especialment tenint la proximitat de la infraestructura a la Seu. El que sembla clar, però, és que una via d’aproximació al país per via aèria ajudaria al Principat a rebre turistes d’arreu i a diversificar el perfil de visitant, per la qual cosa necessita que les promeses deixin de ser paper mullat.