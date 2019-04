El joc de les negociacions postelectorals

La ronda de contactes impulsada per DA i PS va acabar ahir sense cap pacte amb ferm. Xavier Espot espera rebre els suports necessaris per ser investit, atès que cap de les formacions, a excepció del PS, li ha donat un no rotund per resposta. Amb tot, tampoc cap partit s’ha compromès amb el seu vot. Tot fa pensar que CC podria donar el seu suport encara que amb el seus dos consellers no sumarien majoria. Necessitarien, doncs, els vots dels liberals o de terceravia. Josep Pintat ha sigut clar: no es pronunciarà fins el dia del debat d’investidura i tampoc reclamarà res a canvi, ni Sindicatura ni cap lloc a Govern. Un posicionament que els honora, ja que respectant la voluntat del poble, que els ha concedit quatre consellers, entenen que no els pertoca ni Sindicatura ni Govern. Els liberals, per la seva banda, segueixen mantenint el silenci, sense posicionar-se ni descartar cap opció. Dins del partit, hi ha divergència d’opinions sobre quin és el moviment que ha de fer la formació de Gallardo. Uns veuen lògic seguir donant suport al PS, altres donen el pacte per trencat, mentre que pel que fa a DA uns justifiquen el suport per a l’estabilitat del país i els altres veuen que el moviment es pot llegir simplement per aconseguir una cadira.

Sigui com sigui, a hores d’ara Espot no té cap suport garantit ni per un govern de coalició ni tampoc per pactes puntuals. Tampoc els té, però, Pere López, que tot i la seva insistència per construir una alternativa res fa pensar que aconsegueixi arribar a l’Executiu. Les urnes li van donar set consellers i tot i que van sortir com a victoriosos pel resultat, el cert és que per arribar a l’Executiu necessitarien al menys un pacte a tres bandes. Tot i així, el líder socialdemòcrata està decidit a intentar-ho tot i fins i tot ha proposat posar una persona al capdavant del tripartit fora de l’àmbit polític. Una opció que té poques paperetes de tirar endavant, malgrat que a hores d’ara no es pot descartar res.