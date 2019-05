El visitant francès no renuncia a venir a Andorra

El tancament de la carretera RN22 a causa de l’esllavissada que va produir-se la setmana passada comporta unes conseqüències nefastes per al Pas de la Casa. I fins que la via no torni a reobrir-se, econòmicament la localitat es veurà greument afectada. Ho pateixen tots, des del sector comercial, a l’hoteler i la restauració. Sense data encara per a tornar a rebre visitants des de la frontera del Baladrà, no veuen la llum per trobar el final de la situació.

El visitant francès, però, tot i tenir tancat el camí natural per a la majoria, no deixa de venir al Principat. Aquest fet queda demostrat amb l’augment significatiu de vehicles gals que han estat circulant per la frontera del riu Runer durant l’última setmana. L’atractiu del país no deixa de ser un imant per aquells que volen gaudir de la natura, fer compres o fer-se una bona passejada. No hi renuncien, i els resultats d’aquests primers dies després de l’esllavissada així ho demostren.

Qui més s’estan veient beneficiades són les parròquies centrals. Els carrers marquen la realitat i els comerços estan notant aquest augment de visitants entre els francesos, així com els centres comercials que es troben més propers a la frontera sud. És una situació que s’ha anat repetint i que així s’anirà produint fins que el trànsit a l’RN22 quedi restablert. El mal d’uns està sent beneficiós per a uns altres. Segur que molt visitant gal, si no hi havia estat abans, està descobrint altres indrets del país, ja que hi ha la idea generalitzada que el turista francès no passa del Pas de la Casa quan entra per aquella localitat. Mentrestant, s’espera que la carretera de la frontera francoandorrana s’obri de nou, per acabar amb la sagnia que suposa al Pas veure com el nombre de visitants es redueix de manera dràstica, i així poder recobrar el normal funcionament.