Una idea més del Comú de Sant Julià

Cal anar gairebé tres anys enrere per remuntar-nos en aquella famosa fotografia en què sortien les cònsols de la capital i d’Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Trini Marin, al costat del cònsol de Sant Julià, Josep Miquel Vila, i del ministre de Turisme, Francesc Camp. Tot plegat responia a l’anunci d’una iniciativa, la del ràfting, que havia de connectar les tres parròquies amb el suport de Govern però que tenia com a principal objectiu reactivar la parròquia laurediana. Amb poc temps, però, les dues parròquies centrals i el Govern es van desvincular del projecte. El comú lauredià, però, va seguir aferrissadament agafat a la idea de tirar-ho endavant i donar vida, així, a una parròquia amb greus problemes pel que fa a l’atractiu turístic i amb una gran despesa provinent de Naturlandia.



El temps, però, també va fer veure a Vila que tirar endavant el ràfting sense el suport de Govern i, de retruc, de FEDA, era molt complicat, per no dir gairebé impossible. Conscients d’això però sense voluntat d’abandonar el projecte, el comú opta ara per combinar ràfting i canoes, una possibilitat que permetria utilitzar el cabal natural del riu que vària segons l’època de l’any sense necessitat de comptar directament amb FEDA.



De moment la corporació ja s’ha gastat centenars de milers d’euros destinats al concurs per a l’explotació i a la neteja del riu, i ara s’hi suma també el nou projecte que combinaria el ràfting amb les canoes. Naturlandia ja ha viscut diversos capítols similars, com per exemple els llums que es van comprar per al Tobotronc sense el permís del Govern o ara recentment la nova tirolina. Tenint en compte els antecedents i la delicada situació econòmica de la parròquia, la corporació hauria d’acompanyar totes aquestes decisions d’estudis econòmics seriosos que caldria pressupostar i presentar prèviament per respecte a la ciutadania.