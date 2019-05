La imatge del futbol nacional torna a quedar tocada

Els últims anys en diverses ocasions el futbol nacional ha estat focus de males notícies. S’ha caracteritzat per ser una font de problemes. Només algun element positiu com l’arribada de Gerard Piqué a l’FC Andorra o les victòries i empats de la selecció han aportat dosis d’optimisme. El mateix club tricolor ha estat en repetides ocasions en el centre de totes les polèmiques, arribant a estar fins i tot a la vora de la desaparició. Aquesta vegada és la Federació Andorrana de Futbol la que centra els titulars, amb les actuacions que van realitzar-se ahir i les detencions que van produir-se en la seva cúpula mandatària.



El futbol és l’esport rei, al Principat i en bona part dels països, però la imatge que està desprenent al país no és bona. I aquesta torna a quedar tocada, i de manera molt greu. Els escorcolls i els delictes que s’estan investigant són d’una magnitud rellevant. El futur de l’ens, i el seu funcionament, queda en una situació realment complicada. Per una part per la intervenció de l’entitat, que no permet als seus treballadors realitzar les seves tasques, i per l’altra per la reputació de la federació, que en moltes ocasions s’ha mostrat hermètica i que ha provocat el recel de moltes persones.



S’ha de veure com es desenvolupen les investigacions i que se’n treu de tot plegat. Per una part, si s’han comès els delictes que s’estan investigant. Per l’altra, en quina situació queda posteriorment, perquè és l’entitat que controla el futbol nacional i que compta amb el el nombre més gran de llicències al país, arrossegant moltes persones dins els clubs, que depenen del seu correcte funcionament. L’activitat no pot quedar-se aturada per la rellevància que té a totes les parròquies, però aquest serà un cop dur per a l’ens, que necessitarà el pas del temps per recuperar el bon nom.