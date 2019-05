Seguir apostant pel Pas de la Casa

El tall de la carretera RN22 que connecta el Pas de la Casa amb França quedarà obert de nou aquest divendres. Així ho va anunciar ahir el cap de Govern en funcions, Toni Martí, que s’acomiada de vuits anys de mandats amb un dels problemes més importants que ha viscut el país. L’esllavissada que va provocar el tancament de la carretera el passat dissabte 27 d’abril va deixar Andorra incomunicada amb el país del nord per la seva frontera directa provocant greus maldecaps als veïns del Pas, que veuen sustentada la seva major part de l’economia en els clients francesos.

La gestió de la situació no era fàcil i les conseqüències podien ser terribles. Les pèrdues pels comerciants eren evidents i les crítiques i les demandes no van trigar en arribar. Cal dir que el Govern va aconseguir calmar els ànims amb les mesures plantejades, tant pel que fa a les cotitzacions com per la campanya iniciada perquè el consum intern del país es desplacés cap al nord. Les ajudes van ser benvingudes i, malgrat que encara no s’han quantificat els danys del tancament, els veïns es van mostrar agraïts per la iniciativa.

Amb tot, és cert que el Pas de la Casa sempre ha reivindicat més atenció afirmant que són els oblidats del país. El tall hauria de servir per més que per unes quantes portades de diari. Cal acompanyar el que ha passat d’una reflexió per revitalitzar el Pas, destinar-hi campanyes de forma periòdica i millorar els seus accessos, tant pel que fa a la imatge com pel que fa a les infraestructures. És evident que una esllavissada és un fenomen natural i que no pot ser controlat per ningú, però l’Executiu haurà també d’invertir en aquesta part del país per evitar que novament els veïns encampadans es quedin aïllats. Per sort, al final la tragèdia s’ha reduït en dies però cal aprendre dels fets i apostar per millorar de cara al futur.