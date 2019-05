La primera víctima d’un edicte mal fet

La judicialització de l’edicte per consolidar 20 places de docents eventuals en un concurs del 2016 ja fa molts dies que porta cua. El desenllaç s’augurava que no seria positiu pel Govern però encara menys per les persones que hi van participar i van guanyar la plaça de funcionari. Un cop la justícia va donar la raó al recurrent i es va ordenar repetir el concurs des del moment en què s’havia impugnat, tots els candidats que des de fa tres anys exercien la plaça s’hi van tornar a presentar. També ho van fer, però, altres professors que en aquell moment del procés encara no havien estat descartats, tot i que finalment no van aconseguir el lloc de feina. Ahir, pocs dies després de la nova convocatòria, el SEP ja va anunciar que un dels professors que havia obtingut la plaça el 2016 havia estat descartat del nou procés de selecció. Dit d’una altra manera: una de les persones que fa tres anys que exerceix de professor amb una plaça de funcionari guanyada a través d’un concurs públic s’ha quedat ara sense lloc.



Des que tot aquest procés judicial va començar, el neguit i la preocupació del professorat és evident i obvi. Ara, la pressió és encara més forta, ja que el fet que un dels guanyadors al 2016 hagi quedat ara descartat posa sobre la taula la possibilitat que n’hi hagi més que perdin la plaça. I la solució per aquests professionals no és senzilla. El SEP ja va intentar intercedir per aconseguir fer un concurs específic per a ells i la justícia va dir que seria il·legal. Per tant, l’única opció que tenen per consolidar la plaça és passar un altre concurs públic.



Tot plegat és, sense dubte, un cop per al Govern i per les seves complicades però necessàries relacions amb el cos de funcionaris. A inici d’una nova legislatura i amb el malestar per la llei de la Funció Pública encara molt calent, caldrà veure com encara el problema el nou (o no) ministre d’Educació.