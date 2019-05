Esforços per mantenir les marques que identifiquen el país

El cas de Vallnord no és nou. Els camps de neu del país en els darrers temps estan patint sotracs importants. L’any passat, per exemple, es va acabar confirmant que Grandvalira finalment continua com a marca, després de mesos al límit de desaparèixer. Diferents estaments del país van centrar esforços per a que el que semblava inevitable no s’acabés confirmant, perquè aquesta és una de les marques nacionals més conegudes arreu i la seva desaparició podia portar conseqüències negatives en l’àmbit turístic. Finalment, es va trobar una solució.

I aquesta, precisament, ha portat conseqüències cap a les Valls del Nord. La integració d’Ordino Arcalís va posar en una situació delicada a l’estació. El que molts preveien quan es va confirmar l’acord s’ha acabat produint i ara la marca que està en perill de desaparèixer és Vallnord. Des que va fer-se pública la notícia, són diverses les veus que han sorgit per defensar la continuïtat de la marca. És quelcom que no es vol deixar perdre. És un referent nacional, i com en el cas de Grandvalira, el seu posicionament tant dins com fora de les nostres fronteres es vol seguir aprofitant.

Les pròximes setmanes seran decisives per al futur del domini, ja que es plantegen diverses alternatives, que van des de mantenir el nom amb Pal-Arinsal com a únic cap visible de la marca, o fins i tot arribar a desaparèixer. El cònsol de la Massana, David Baró, és dels que confia amb mantenir el nom i que pugui seguir-se comercialitzant. Això mentre espera que des de la seva parròquia veïna es pronunciïn. Un fet que està trobant a faltar tenint en compte la rellevància de l’assumpte. Amb tot, espera que es pugui arribar a una bona solució pactada, i que pel camí no es produeixin accions nocives.