El Pas de la Casa tracta de tornar a la normalitat

De mica en mica el Pas de la Casa intenta tornar a la normalitat, de comptar de nou amb els carrers, les botigues i els locals plens. El tall durant 19 dies de la carretera RN22, la que dona accés a França, va tenir unes conseqüències nefastes per al comerç i l’hostaleria de la localitat. Tenir sense circulació la principal via per als turistes francesos va suposar un daltabaix important durant més de dues setmanes, amb tots els implicats mostrant una preocupació evident de cara als seus negocis.

El primer cap de setmana després d’obrir-se la carretera, amb la frontera francoandorrana sense obstacles, l’afluència de turistes del país veí no va ser l’esperada. Ni la desitjada. Són diferents factors els que van intervenir-hi. El primer és de previsió, ja que els desplaçaments s’acotumen a fer amb temps, i encara que hi hagi una data determinada per a la reobertura, hi ha persones que prefereixen no jugar-se-la i fer el viatge un altre cap de setmana. L’anticipació dos dies abans de l’obertura al trànsit no va ser element determinant, tot i els esforços que s’han fet cap als mitjans de comunicació francesos per informar de la nova situació. Un altre factor que no ha ajudat és la meteorologia dels últims dies. La pluja, la boira, el fred i fins i tot les nevades tampoc van acompanyar a animar a acostar-se fins al Pas de la Casa. El del temps és un element que no pot controlar-se, i queda clar que molts van decidir-se per no agafar el cotxe per venir al Principat. A la localitat encampadana aquesta decepció inicial esperen revertir-la en endavant, per a que torni el trànsit habitual des del nord i que els carrers mostrin la vida que les últimes setmanes no han tingut a causa del tall. L’economia se n’ha ressentit i esperen recuperar-se després d’una temporada d’hivern que havia estat positiva.