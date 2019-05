El nou equip ministerial ja té noms i cognoms

El nou Executiu ja està en marxa, ara ja, amb tots els seus membres decidits. Bé, oficialment fins demà no juraran o premetran el càrrec, de manera que no començaran a exercir les seves funcions fins aquell moment. Els interrogants sobre les persones i el tarannà que podrà agafar cada ministeri, però, ja s’han esvaït. Cal recordar que es tracta d’un govern tripartit amb set carteres per DA, quatre per L’A i una per CC. És a dir, amb 12 ministeris, el màxim permès per llei.

Pel que fa a les cares que aniran al capdavant dels projectes de futur aquesta propera legislatura n’hi ha força que ja són conegudes. Malgrat l’esforç de renovació dels taronges, Espot ha optat per seguir amb alguns noms destacats del Govern de Martí com ara Jordi Torres, Maria Ubach i Sílvia Calvó. Tots tres ho faran en les mateixes carteres que ja ostentaven, Ordenament Territorial, Afers Exteriors i Medi Ambient. Qui també repeteix és Eric Jover, malgrat que en aquest cas canvia de posició per assumir un dels ministeris per potents: Finances. La renovació també arriba de la mà de les altres carteres amb Benazet a Salut, Ester Vilarrubla a Educació i Sílvia Riva a Cultura i Esports. Les últimes dues s’han fet esperar però finalment han acceptat el càrrec.

Per parts del liberals, segueixen Jordi Gallardo i Judith Pallarés i entren Víctor Filloy i Verònica Canals. CC tindrà Josep Maria Rossell a Justícia i Interior.

La composició ha de permetre certs canvis en la manera de fer, malgrat que DA hagi apostat per la continuïtat d’algunes de les reformes. Caldrà veure, per exemple, quin rumb agafa Funció Pública, ara en mans liberals, o Salut amb una cara nova amb experiència amb el món de la sanitat. I com tot plegat s’acaba articulant en un Govern tripartit que té grans reptes sobre la taula com el futur de les pensions o l’acord d’associació amb la UE.