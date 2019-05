La guerra per al casino continua

La guerra per aconseguir la llicència del casino ha entrat en una espiral sense fi. Al recurs al CRAJ dels qui havien obtingut la llicència per intentar retenir-la i a la reclamació de Lleure 3D perquè se’ls hi atorgués a ells el permís com a segons classificats, ara s’hi suma també la guerra d’acusacions entre els participants al concurs. Jocs entén que les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació formen part del «joc brut» encapçalat per les empreses de la competència. A part de les ja esmentades cal recordar que Partouche i Genting també van interposar una querella contra el CRAJ per tràfic d’influències.

Un capítol més en una novel·la que està danyant la imatge del Principat tant dins com fora de les fronteres andorranes. En un inici, el projecte ja no tenia l’aval de tothom però es va presentar com un potencial atractiu turístic que va generar esperança al sector econòmic del país. L’allau de queixes i notícies negatives, passant també per la no adjudicació de la llicència, han deixat la qüestió envoltada de desconfiança i sospites.



No li serà fàcil al nou Govern, malgrat les cares noves que se n’hauran de fer càrrec, treure’s de sobre aquesta nuvolosa. És cert que ara es poden escudar en el fet que tot plegat està en mans de la justícia, deixant que les discrepàncies s’acabin resolent allà i així mantenir-se al marge. Però tard o d’hora la qüestió s’haurà de tornar a posar sobre la taula i el nou Executiu no podrà desprendre’s de la seva responsabilitat, ja que tot i canviar de forma, segueix composat majoritàriament pel mateix color polític. El nou ministre competent, doncs, es trobarà en breu el conflicte servit i ben calent i caldrà que demostri que ho pot fer millor que els seus predecessors amb l’esperança que les decisions judicials no els acabin esquitxant d’alguna manera o altra.