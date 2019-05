Arrenca el Govern amb la mirada posada a Europa

El Govern ja està en ple funcionament i el primer repte apunta alt: Europa. El cap de Govern, Xavier Espot, va avançar ahir que serà el primer tema a tractar de forma monogràfica en el consell de ministres, amb la voluntat d’informar als nous membres de l’Executiu de l’estat actual de les negociacions i dels passos a seguir a partir d’ara. Està clar que Espot vol agafar el toro per les banyes i encarar una de les qüestions més importants pel futur d’Andorra i al mateix temps sobre la qual el Govern anterior va rebre més crítiques per canviar precisament aquesta mala imatge de poca transparència i opacitat. Sens dubte, una mostra de la importància de la negociació és que Espot ha decidit capitanejar-lo personalment.



El repte no és senzill, tenint en compte que de l’acord que se signi amb Europa depèn el futur a mitjà i llarg termini del país i, per conseqüència, dels seus habitants. En les mateixes declaracions, Espot va avançar que la Comissió Europea presentarà un document resum en el qual es fixaran les línies mestres de l’acord tot delimitant també les línies vermelles acceptades amb la voluntat que Andorra el signi el mes que ve. El cap de Govern, però, vol canviar el rumb de la passada legislatura i aconseguir un ampli consens en la qüestió, de manera que no només buscarà el suport del govern tripartit, sinó també dels grups de l’oposició. I si no el troba, ja ha avançat que demanarà una pròrroga a Brussel·les.



La qüestió és tan complexa com abstracta per la majoria de ciutadans, que veuen l’acord d’associació com quelcom aliè. El cert és, però, que de la signatura en dependrà el futur del país i que cal fer un esforç comunicatiu per apropar la temàtica a la ciutadania. Andorra ha de lluitar per les seves especificitats, però també ha de ser conscient que el futur passa per l’obertura a Europa.