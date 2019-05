Lluitar contra els casos d’assetjament escolar

Gràcies a l’aplicació B-resol –que forma part del Pla de prevenció de situacions d’assetjament escolar del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior– s’han detectat quatre casos d’assetjament escolar, quatre casos de trastorns alimentaris i 15 problemàtiques de convivència. Sens dubte, una demostració de la utilitat i el bon ús que es pot donar a les noves tecnologies amb la implicació dels joves. L’eina és molt fàcil d’utilitzar i a més permet informar dels casos de forma anònima, de manera que els adolescents no tenen por a fer la denúncia escaient. Aquesta simplicitat permet als docents tenir accés a informacions o detalls que segurament si la denúncia s’hagués de fer cara a cara no arribaria mai a produir-se. El canal, a més, també és útil per detectar altres tipus de problemes com pot ser el consum de drogues o conflictes emocionals dels joves.



Està clar que l’assetjament escolar, així com les altres problemàtiques esmentades, són part del dia a dia dels alumnes i que cal trobar eines i recursos que permetin lluitar contra aquestes situacions. Probablement no són conflictes nous, però avui es coneixen i se’n parlen i, per tant, és important conscienciar del mal que poden fer segons quins comportaments. Internet i en concret les xarxes socials també han contribuït a augmentar els casos d’abusos o els estereotips. Per això, s’ha de posar en valor la iniciativa del Ministeri d’Educació i d’Andorra Telecom per girar la truita i utilitzar les noves tecnologies per apropar la solució dels conflictes als joves i per posar-los en confiança per denunciar aquelles situacions injustes que detectin. De moment, cinc centres escolars utilitzen l’aplicació. Esperem que amb els bons resultats que ha donat fins ara aviat s’estengui a totes les escoles.