La implicació dels joves

Andorra ha trencat el tabú de manifestar-se i sembla que els joves no volen oblidar-ho. Els integrants de Fridays for Future d’Andorra ahir van tornar a sortir al carrer malgrat les adverses condicions meteorològiques pel bé del planeta.

El seu missatge és clar i no tenen intenció de fer-se enrere: cal actuar i cal fer-ho ja. El seu reclam ara és que el nou Govern declari l’estat d’emergència climàtica, tal com ja han fet altres països com Irlanda, el Regne Unit o Catalunya. Malgrat ser un gest simbòlic, els joves entenen que serà un primer pas per denunciar les accions que han provocat el canvi climàtic, així com iniciar polítiques mediambientals efectives que pal·liïn l’escalfabment global del planeta.

L’acció d’ahir ja no és nova –ja es van concentrar a finals de març– però no per això perd importància o se li ha de donar menys rellevància. Cal felicitar als joves que fugen dels tòpics que afirmen que no es preocupen per res i demostren a grans i petits que estan compromesos amb el futur de tots. És d’aplaudir aquests alumnes que, malgrat no tenir encara ni edat per votar, alcen la veu davant dels polítics per lluitar per una causa que consideren necessària.

La seva implicació ha de donar aire al planeta i al medi ambient, però el missatge que l’acció de mobilització transmet va molt més enllà. Que els joves són el futur també és un tòpic però què millor que un futur amb gent compromesa. L’esperança d’un canvi, d’una major implicació en el futur de la societat a través de la política, entenen aquesta com una organització i un mitjà per canviar el món i no com una eina d’ús partidista i per interessos personals. El moviment sembla sòlid i fort arreu i això ens ha de fer sentir orgullosos, a tots, dels nostres successors.