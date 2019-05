Comença a rutllar el projecte de Piqué a l’FC Andorra

El mes de gener passat Gerard Piqué, a través de la seva empresa Kosmos, es feia amb les regnes de l’FC Andorra, tot i que abans el grup ja havia començat a prendre decisions sobre l’equip. Era un aterratge que estrenava la nova Llei de l’esport, amb el club convertint-se en una societat anònima d’objecte esportiu, amb tot un horitzó diferent amb una injecció econòmica forana molt important, que ha acabat amb la consecució de l’ascens a la Tercera Divisió, un repte que semblava més que complicat quan Gabri i Jorquera es van fer càrrec de l’equip els últims dies de l’any passat.

Pujar de categoria, i tornar al futbol que es considera que comença a ser professional, era un objectiu marcat, un primer pas per donar-ne més. Perquè de sostre, no se’n posa. Ja va dir-ho el central de l’FC Barcelona quan va presentar el projecte, aspirant algun dia a sentir al Principat l’himne de la Lliga de Campions amb els tricolors jugant la màxima competició continental. Aquest és un ascens que permet al club ser on ja hi era dècades enrere, arribant fins i tot a disputar la Segona B, que serà la pròxima fita.

Aquest és un projecte que vol continuar creixent esportivament, però també socialment. La confecció d’una base de cara a la pròxima temporada, amb una estructura amb cara i ulls, marca que el club vol ser quelcom més, i no només un primer equip on s’hi dipositen diners. Es pensa en els més joves, i en el producte nacional. Però l’entitat també espera que al Principat la gent es torni a enganxar al futbol, perquè fins ara als partits de l’FC Andorra hi anava ben poca gent. L’arribada de Piqué ha estat un revulsiu en aquest sentit i l’exemple és la imatge de les graderies i el voltant de Prada de Moles ahir, quan l’ascens estava en joc. Alguna cosa ha canviat i l’FC Andorra vol continuar el llarg camí cap a les categories més elevades del futbol espanyol.