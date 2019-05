Les fronteres tecnològiques no són físiques

La tecnologia no entén de fronteres. Si més no, de les que delimiten els països. En un món global, aquesta demarcació que separa un estat d’un altre no existeix quan es tracta de les xarxes de comunicacions. El roaming i el que comporta és un aspecte que els últims anys s’ha anat repetint informativament. Els preus que es paguen per itinerància en més d’una ocasió han portat factures força importants a qui travessa la frontera cap a un altre país. A la Unió Europea és un tema ja solucionat per igualar a tots els seus ciutadans, però a Andorra la situació és una altra.

L’Agència Catalana de Consum ha detectat, sobretot a través de les xarxes socials, que són molts els usuaris de companyies telefòniques espanyoles que es queixen que els seus aparells mòbils es connecten a la xarxa d’Andorra Telecom abans de travessar la frontera. No només a poca distància, sinó de vegades quan es troben a quilòmetres del Principat. Aquest fet provoca que la descàrrega de dades sigui d’un preu superior i que es trobin que les seves factures de final de mes augmenten de manera evident. L’alerta donada des de Catalunya sorprèn a la companyia del Principat, perquè no han rebut cap comunicació en aquest sentit i perquè la limitació de la cobertura està dins el territori andorrà. Ans al contrari, el que es detecta des d’aquí és que la cobertura espanyola dura força des que s’ha entrat al país.

Aquesta és una problemàtica que estudiaran per tal de solucionar-la si es troba l’anomalia, amb les comprovacions que es realitzen al llarg de l’any sobre el terreny. Per no tenir sorpreses, l’operadora recomana que es desconnectin les dades perquè no hi hagin augments en les factures que arribaran. Tot i això, aquesta no és una incidència que només es troba aquí, ja que les ones no entenen de fronteres i transpassar-les no és complicat per a elles.