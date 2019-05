Negociacions que marquen el futur

Andorra està negociant l’acord d’associació amb la Unió Europea, una normativa que un cop signada marcarà el futur del país durant els pròxims anys. Per aquest motiu, des del Principat hi ha l’interès cabdal de gaudir de les millors condicions possibles, tenint en compte el teixit econòmic i productiu del país, i les necessitats per tenir un avenir amb les millors perspectives, en uns mercats globals que per naturalesa tenen els seus avantatges i desavantatges.

Aquesta és la raó per la qual des del Principat totes les forces polítiques estan per la labor d’aconseguir el millor acord possible per al país, perquè es tracta d’un destí comú. Des de l’oposició es va titllar al Govern en la passada de legislatura de voler amagar el curs de les negociacions. Falta de transparència són les paraules que més es van sentir els últims mesos, sobretot a les passades eleccions generals. En aquest sentit, des de Demòcrates es va arribar a admetre que havia faltat comunicació en alguna ocasió, amb la intenció de canviar-ho en un futur, que ara ja és present. Són molts ulls els que observen i que volen conèixer tots i cadascun dels capítols d’aquesta història.

La Comissió Europea havia d’entregar un document amb una sèrie de línies a seguir de cara a les negociacions, que havien de servir de guia. Però aquest expedient encara no ha arribat i de moment, queda aparcat. S’hi havien de marcar les línies vermelles, per a seguir un camí en les converses que permetessin arribar a un acord. El nou equip negociador d’Andorra afronta les converses amb aquestes circumstàncies i amb la intenció de basar el primer tram de les negociacions en el bloc institucional, per arribar a un acord comú. El Principat, com San Marino i Mònaco, busquen arribar a un conveni d’associació que els permeti conservar les seves especificitats, tenint en compte que es tracta de petits estats.