Fitxar ‘l’enemic’ per liderar la teva causa

El nou Govern encara està acabant de definir l’equip de treball que acompanyarà a cada ministeri per tirar endavant les principals reformes que encara el país. Més enllà dels noms dels ministres, ja tots desvetllats, el nou Executiu està deixant clar que vol emprendre la legislatura agafant les regnes de les principals mancances del darrer mandat.



Un dels principals reptes a afrontar és, sens dubte, l’acord d’associació amb la Unió Europea que tantes crítiques ha rebut fins ara. Amb la voluntat d’enfrontar-se a les crítiques des d’un inici, Espot ja va deixar clar que les negociacions dependran directament d’ell i seran encapçalades per Landry Riba.



Un altre nom que tindrà un pes important serà Lara Vilamala, fins ara una de les sindicalistes presents a les concentracions contra la Llei de la Funció Pública. Vilamala serà la número dos de Pallarés, ara al capdavant del ministeri encarregat de la qüestió. Sens dubte, una bona jugada posar dins de l’equip qui fins ara formava part de l’enemic. Caldrà veure com evoluciona la negociació amb els sindicats però d’entrada és senyal de bona predisposició.



També s’incorporarà a l’Executiu Helena Mas com a secretària d’Estat de Salut. La qui va ser número 8 a la llista nacional de Demòcrates ajudarà ara a Joan Martínez Benazet en una de les carteres que més canvis haurà d’impulsar. El seu perfil, psicòloga en diferents especialistats, deixa pas a una nova manera de veure la salut i pot ser clau per donar confiança a un dels col·lectius que més temps fa que demana la seva incorporació a la cartera de serveis.



És evident que els noms no són garantia de res i que el resultat es veurà amb la feina feta. Però d’entrada, cal felicitar la predisposició de Govern a obrir la porta a noves cares i a rebre nous inputs, sensacions i mirades que esperem que es tradueixin en projectes de futur.