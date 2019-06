La reducció de les bosses de plàstic és un repte de tots

El Govern va presentar ahir les accions per a la setmana del Medi Ambient. Aquest any, l’aposta és la introdució de bosses de malla als supermercats per minimitzar l’ús del plàstic a l’hora de comprar productes com la fruita i la verdura.



Tal com apunten des de l’Executiu, es tracta d’una aposta clara «per reduir el consum irracional de plàstics», que pretén donar un pas més cap a la sostenibilitat ambiental, després de l’enacariment de les bosses que es venen a les caixes i que ha incitat que cada cop més compradors les reutilitzin i les portin de casa. És important incidir en les problemàtiques que generen aquests productes, que estan fets de petroli i que són un contaminant molt abundant. Segons els organismes internacionals, cada any s’utilitzen 500.000 milions de bosses i gairebé 8 milions de tones de residus acaben als mars, cosa que produeix un fort impacte sobre la biodiversitat.



Amb l’avinentesa de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora demà, els governs aprofiten l’ocasió per impulsar iniciatives per canviar els hàbits de vida dels ciutadans, que cada cop van prenent més consciència que cal combatre el canvi climàtic. L’Executiu ha d’aprofitar la coneguda idiosincràcia del país per ser ambiciós en les iniciatives, a vegades poc enteses d’entrada, que poden ser de més fàcil aplicació respecte a altres països i aprofitar alhora l’embranzida de moviments com el Fridays for Future per involucrar una societat que sembla cada cop més conscienciada que cal preservar el medi. Per raons geogràfiques i demogràfiques òbvies, combatre el canvi climàtic no només és una qüestió no només d’Andorra, però la importància del seu gest pot servir d’exemple arreu. A més, el Principat té molts motius propis per fer-ho: per la salut dels seus ciutadans i per preservar els paisatges que tan singular el fan arreu del món.