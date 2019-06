L’aposta de continuar dinamitzant el turisme a l’estiu

La ministra de Turisme, Verònica Canals, no va concretar ahir si l’any que ve Andorra continurà acollint el Cirque du Soleil, que enguany aterrarà per setè any consecutiu al Principat. Canals va sembrar dubtes sobre la presència de la companyia canadenca, que cada mes de juliol ha omplert amb èxit la instal·lació de la capital habilitada pels espectacles. Una mostra d’això és l’elevada xifra de vendes de cada any. La decisió final dependrà de l’analisi del retorn de la inversió que en fa el Govern i de fet, segons va avançar la mateixa titular de Turisme, ja hi ha estudis fets per prendre una decisió definitiva,que podria passar per renunciar a portar el Cirque du Soleil a Andorra.



El seu predecessor en el càrrec, Francesc Camp, ja va augurar que la vida que li quedava a l’espectacle, que s’ha anat renovant amb el pas del temps, era d’uns dos anys. L’aposta del Govern per la companyia d’espectacles ha permès promocionar el sector turístic a l’estiu, en una època en què els hotelers i els restauradors han de fer mans i mànigues per omplir les instal·lacions. Va ser una mesura decidida i ambiciosa que com moltes d’altres, també es pot veure desgastada per la dificultat de trobar nous conceptes.



Camp ja va alertar que les posades en escena, que costen uns dos milions d’euros, poden ser repetitives. La pregunta més enllà de saber si la companyia canadenca continuarà o no, és saber quins plantejaments tenen l’Executiu i Andorra Turisme per dinamitzar el sector turístic del Principat, que a l’estiu també ha de fer front a la competència d’altres destinacions molt demandades.

Els representants han de ser innovadors i pensar en un mercat en què els turistes cada cop tenen més ofertes i, per tant, han de saber afrontar els reptes de seguir trobant iniciatives per dinamitzar el país durant l’estiu.