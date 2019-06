El llarg serial perquè l’aeroport de la Seu rebi vols comercials

Els avions seguiran passant de llarg per l’Aeroport d’Andorra-La Seu com a mínim un any més. Durant la 30a edició de la Trobada Empresarial del Pirineu, el ministre de Foment en funcions del govern espanyol, José Luís Ábalos, no va concretar cap data perquè la infraestructura aèria rebi vols comercials, i va apuntar que fins a un termini de 10 mesos no se sabran les conclusions de l’estudi d’impacte mediambiental i si es podrà determinar o no la posada en marxa del sistema GPS, que ha de permetre aterrar o enlairar les aeronaus en cas de concidions climatològiques adverses.

Les declaracions del polític espanyol fan planar encara més la incertesa i els dubtes sobre una eventual posada en funcionament de l’aeroport a ple rendiment, després que recentment s’anessin plantejant dates que finalment no s’han acabat complint. En un primer moment s’havia indicat que la instal·lació podria rebre vols comercials al maig, més tard es va apuntar a la tardor, i ara sembla que la previsió de la delegada del govern espanyol en funcions a Catalunya, Teresa Cunillera, que va dir que el sistema d’aterratge estaria operatiu durant aquest any, és poc probable que es compleixi. És cert que malgrat una eventual validació del sistema GPS, que depèn de l’Agència Estal de Seguretat Aèria d’Espanya, caldrà veure si hi ha companyies aèries interessades a establir rutes comercials que siguin viables fins a la Seu.

Tot i això, el Govern ha de plantejar-se quina prioritat atorga a una infraestructura per a la qual hi ha invertit diners públics sense de moment tenir una data concreta perquè estigui operativa. És evident que cal garantir plenament la seguretat de les instal·lacions que tenen un sistema de seguretat complex, però convé recordar que cal trobar solucions per millorar els accesos les zones d’alta muntanya, que pateixen per generar riquesa i que veuen com perden població amb el pas dels anys per falta d’oportunitats.