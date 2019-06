L’eterna poca credibilitat de la política entre la ciutadania

Els resultats que es van desprendre de l’enquesta de valors que va realitzar-se va constatar que la ciutadania andorrana té molt poca confiança en sectors importants del país, com són els sindicats i la classe política. En aquest segon cas, no és només una visió que es té al país, sinó que arreu acostuma a ser element de crítica constant entre les persones, sent assenyalada per la tasca que realitza diàriament. Els casos de corrupció i escàndols en alguns països ha comportat que la imatge no sigui la millor.

Els polítics estan sempre en el punt de mira, i són examinats amb lupa constantment per les decisions que prenen, allò que diuen, i allò que fan. Siguin del color que siguin. Són els representants que dirigeixen les institucions, i que s’encarreguen de les grans decisions ja sigui a nivell local com nacional, circumstància que porta a tenir-hi sempre els ulls a sobre. Per aquest motiu no es tracta només de manar, sinó també de com fer-ho per poder canviar aquesta imatge entre les persones, que al cap i a la fi, són qui els voten. És un fet preocupant aquesta desconfiança que susciten, així com també els sindicats, que són els màxims representants dels treballadors davant els organismes. Els bancs i l’Església tampoc en surten massa ben parats, com passa en molts altres llocs.

«L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món». Aquestes paraules les va dir Nelson Mandela en plena Apartheid. És destacable que precisament una institució educativa, com la universitat, sigui el més valorat a l’enquesta. Vol dir que alguna cosa s’està fent bé per al futur de les generacions que van sorgint. El cos de Policia també compta amb bon nom per als ciutadans del país. És qui s’encarrega de la seguretat, i el Principat destaca especialment per aquest motiu. La convivència és bàsica, i en això, l’educació hi té un paper molt destacat.