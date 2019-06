Una nova proposta de tren amb un cost difícil d’assumir

L’alcalde de l’Hospitalet, Arnaud Díaz, proposa avaluar la viabilitat d’un projecte per enllaçar amb tren la localitat francesa amb el Pas de la Casa i Grau Roig, com a alternativa a la carretera per poder accedir al Principat. Aquesta idea s’afegeix a la de la Cambra de Comerç per unir la localitat encampadana amb Porta i Girona, que podria suposar una inversió d’uns 120 milions d’euros.

L’interès i l’aposta pel transport públic i pel desenvolupament sostenible és un pas indispensable per al futur, tant per a les grans ciutats com per a les zones de muntanya, com podria ser el cas dels Pirineus o d’Andorra. L’aspecte de l’orografia no hauria de ser un impediment per al desenvolupament de la xarxa ferroviària en una zona d’alta muntanya i un país com Suïssa n’és un exemple.

El gran escull de les propostes tant de l’Hospitalet com de Porta són les elevades inversions que s’haurien assumir i que difícilment els sectors públics o privats podrien fer i, a més, caldria un anàlisi acurat per determinar-ne la seva rendibilitat i després el cost de manteniment de la infraestructura un cop estigui operativa.

Gastar uns 120 milions d’euros per a un projecte ferroviari, per molt que es pogués assignar de manera plurianual, seria inassumible per a les finances públiques andorranes. Una opció que s’ha apuntat per obtenir finançament és esperar una possible organització dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Ara bé, malgrat l’aparent inviabilitat dels projectes, també és responsabilitat de les institucions buscar i analizar solucions alternatives al transport privat per millorar les connexions entre els indrets de muntanya, que lluiten contra la despoblació constant dels últims anys. És per això que caldria analitzar el fet de potenciar alguns serveis públics ja existents i fer una política de preus molt més atractiva.