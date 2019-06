Falta voluntat política per resoldre l’accés a l’habitatge

El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, es va mostrar molt crític tant amb el Govern com amb els comuns per la manera amb la qual s’ha d’avançat per resoldre la problemàtica d’accés a l’habitatge. La situació actual, que també es dona en altres ciutats grans, no té una única solució, i cal que les administracions s’impliquin seriosament per aplicar un conjunt de mesures que requereixen un ampli consens i suport, al marge de les disputes partidistes.

Malgrat les mesures urgents per l’habitatge, que inclouen exempcions tributàries per als habitatges de lloguer i la creació d’un nou impost sobre els habitatges buits, i la limitació dels increments dels arrendaments en funció de l’IPC, la situació per accedir el mercat de lloguer continua sense veure símptomes de millora.

Tampoc hi va ajudar la resposta a la desesperada d’un Govern a les acaballes de la passada legislatura que va reaccionar tard quan es va veure amb l’aigua al coll perquè la situació començava a fer-se insostenible, i després de dues protestes als carrers sense precedents al Principat contra l’augment del cost de la vida. Tot i que el nou Executiu acaba de formar-se, cal reprendre l’activitat de la Comissió Nacional de l’Habitatge i demostrar i posar fil a l’agulla per desenclavar una situació que ara mateix posa en dificultats a moltes famílies, que veuen com tenen problemes per fer front a la renda del lloguer i arribar a finals de mes.

Perquè la Comissió doni els seus fruits, és necessària la voluntat política de totes les administracions, com ara els comuns, que segons Galobardas, posen dificultats per transmetre les dades necessàries per fer els estudis de preus. No és seriós que després de mesos d’anuncis, aquests anàlisis no estiguin fets i tampoc ho és que la mateixa administració, que ha de vetllar per l’accés a l’habitatge, hi posi traves.