Més responsabilitat per circular per la carretera

El secretari general de l’Automòbil Club (ACA), Antoni Sasplugas, va alertar ahir que els exàmens per treure’s el carnet de moto no són prou exigents. Sasplugas, que va subratllar que a Andorra la formació és «molt laxa», va destacar que el 37% dels morts a la carretera condueixen una motocicleta, 23 punts percentuals per sobre de la mitjana europea, segons indica un estudi del Parlament Europeu.



La xifra és rellevant i, per tant, cal implementar mesures per reduir l’accidentalitat en els vehicles de les dues rodes, un aspecte en què hi han de participar tots els implicats, tant des de l’administració pública com també per part dels conductors. Andorra és un país en què l’estat de les carreteres és generalment bo i, a més, la velocitat màxima permesa arriba als 90 quilòmetres per hora, per la qual cosa, la xifra de víctimes mortals hauria de tendir a zero.



És evident que els conductors de les motocicletes estan més exposats que els que circulen amb un altre tipus de vehicle, i per això, cal incidir en diferents factors que ajudi a reduir la sinistralitat. Una proposta pot ser l’enduriment de les proves, però més enllà de l’exigència per obtenir el permís, cal formar i conscienciar a la vegada els nous conductors i també aquells que estan més experimentats per evitar les imprudències al manillar i s’ha d’insistir amb el fet que vagin millor equipats. Al mateix temps, les mesures s’han d’adreçar a totes les franges d’edat, des de les més joves fins als conductors més experimentats. De fet, les dades dels últims anys mostren que les víctimes mortals de la motocicleta tenien més aviat experiència. Al 2018, els conductors de motocicleta morts tenien 43, 45 i 57 anys, respectivament. Per tant, no és només una qüestió d’endurir les proves, sinó d’exigir consciència i responsabilitat.