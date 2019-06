Acompanyar els joves perquè puguin sentir-se realitzats

Els joves són un col·lectiu del país que com molts altres necessiten un acompanyament per part de les administracions per resoldre algunes disfuncions actuals. En el cas d’aquest sector en concret de la població, un dels esculls més grans que es troben és a l’hora d’aconseguir l’estabilitat econòmica necessària per deixar la casa dels seus pares i anar-se’n a viure de manera independent.

La proposta del partit liberal per atorgar un ajut de 400 euros durant un màxim de dos anys per als joves de 22 a 30 anys que tinguin feina és una mesura ben encaminada a permetre que els joves puguin emancipar-se en un període en què poden tenir més dificultats per obtenir ingressos perquè no estan prou consolidats al mercat laboral. Això, afegit a l’augment dels preus de l’habitatge, que també afecta moltes famílies i altres sectors de la població, comporta que molts nois i noies s’ho hagin de pensar molt bé a l’hora de marxar de casa, i alguns poden optar per buscar oportunitats a l’estranger.

Per tant, correspon a l’administració saber canalitzar les inquietuds i les demandes dels diferents col·lectius i oferir propostes raonables i raonades per aconseguir l’emancipació d’uns joves que busquen el seu lloc a la societat i que seran els que d’aquí a uns anys aportaran la seva experiència. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, proposa que la mesura plantejada per campanya electoral pugui veure la llum aquesta legislatura. El debat, com en moltes altres qüestions que amb el pas del temps i de les generacions han fet adaptar l’agenda política, és el del finançament, però des de les administracions cal fer un anàlisi valent i detallat per oferir un acompanyament als joves, que no només ha de ser econòmic, sinó també relacionat amb altres aspectes que marquen el seu dia a dia, com ara trobar feina i consolidar-se al mercat laboral.