Multes per conscienciar els conductors de les infraccions

La Policia i Mobilitat reclamen augmentar l’import de les multes per incomplir el Codi de Circulació amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents. Aquesta crida es va fer en la presentació de la nova base de dades d’accidents del Centre Nacional del Trànsit, que permetrà tenir una fotografia més detallada del nombre de sinistres a les vies.

La crida s’afegeix a la construcció d’un relat que sembla que va agafant força, després que l’ACA alertés que els exàmens de motocicletes són massa fàcils. Des dels cossos de seguretat i des de les administracions públiques han començat a posar fil a l’agulla per reduir el nombre d’accidents al Principat i és de celebrar que per fi i després de molt temps les diferents corporacions comparteixin dades per analitzar les causes dels accidents. És difícil creure que a aquestes alçades, aquest mecanisme no estigui implementat, com tampoc ho és el fet que des del 1999 s’hagi actualitzat amb comptagotes el Codi de Circualació, on per exemple, l’import de les multes encara hi figuren en pessetes.

Augmentar el cost de les multes per excés de velocitat o per parlar a través del telèfon mòbil són exemples de mesures que s’han de plantejar per evitar tants accidents, sempre que la finalitat prioritària sigui conscienciar, i no recaptar . Circular a 40 quilòmetres per hora per sobre del permès en una via on la velocitat màxima és de 60 quilòmetres per hora a Andorra suposa una multa de 60 euros, mentre que a Espanya la sanció s’enfila fins als 300 euros. El debat sobre incrementar les multes va tenir lloc el mateix dia en què es va saber que els conductors andorrans són dels que més reben multes per excés de velocitat a Catalunya. Un factor que es produeix pels buits que existeixen en molts casos i que comporta que les sancions als vehicles andorrans es quedin sense efecte, cosa que reforça la sensació d’impunitat del conductor.