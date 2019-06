Macron anuncia la seva esperada visita a Andorra

El Copríncep francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que té previst venir a Andorra el pròxim 12 de setembre. D’aquesta manera, el president francès ha donat a conèixer una data que feia temps que s’esperava i de la qual s’havia especulat ja en l’anterior mandat, i compleix amb una norma que no està escrita però que s’ha convertit en una tradició des de l’arribada de Charles de Gaulle l’any 1967. Només Georges Pompidou, que va traspassar abans de finalitzar el seu mandat, no va visitar Andorra des d’aleshores.

Macron, que acaba el seu mandat el 2022, arriba en un moment en què ha perdut popularitat a França per la crisi dels Armilles Grogues i les reformes que ha començat a implantar des que ocupa el Palau de l’Elisi. Per compensar la caiguda de popularitat a casa, Macron s’ha erigit com a líder internacional en la gestió de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, de les reformes de les institucions comunitàries i en la reconducció de les relacions amb els Estats Units.

La visita del cap d’Estat francès sempre genera molta atenció mediàtica i és una mostra de la importància pels ciutadans andorrans envers un dels seus caps d’estat. Macron ha sigut el primer president francès que es va fotografiar amb una bandera andorrana i la medalla d’autoritat.

L’arribada de Macron estarà envoltada per nombroses qüestions que han estat a la primera línia mediàtica al país, com ara el debat sobre el model d’estat, les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, la lluita contra el contraban de tabac, els reclams socials i la configuració d’un nou Govern. En espera de saber encara més detalls sobre la seva arribada, Andorra ja es comença a preparar per a la visita del Copríncep francès, que durant uns dies marcarà el tempo de tot el país.