Una elevada inversió per a un aeroport que fa sembrar dubtes

La Cambra de Comerç va desvelar finalment ahir els primers estudis sobre la viabilitat d’un eventual aeroport al Principat, que s’ubicaria a Grau Roig. Els primers informes, que tracten la llargada de la pista, el recorregut que haurien de fer els avions o la pendent, determinen que el cost d’aquesta infraestructura seria d’entre 500 i 700 milions d’euros.

El president de la Cambra, Miquel Armengol, va relativitar-ho pel fet que hi hauria inversors privats interessats en assumir una part del cost. El que és evident és que l’Estat no podria finançar-lo completament a través de les arques públiques, encara que s’hi destinessin partides plurianuals, perquè la xifra és superior al pressupost que té el país durant un any, que és d’uns 400 milions d’euros. Aquest no és el primer i segurament tampoc serà l’últim informe sobre una viabilitat d’un aeroport. Durant el Govern d’Albert Pintat, també se’n va fer un, però no s’hi va donar continuïtat.

Tot i això, el moment per presentar els estudis coincideix amb la decepció sobre un nou ajornament de la instal·lació del sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-La Seu, per la qual cosa, la presentació de l’informe d’ahir va generar molta expectació en un context on cada cop hi ha més particulars i organitzacions que defensen la construcció d’un aeroport en territori andorrà per no dependre d’altres països. L’elevat cost i els dubtes sobre la viabilitat d’altres infraestructures similars a zones de l’entorn fan planar els dubtes sobre l’operativitat d’aquesta instal·lació.

A més, caldria analitzar els plans de negocis de les companyies interessades a operar a Andorra ja que, de manera lícita, volen rendibilitzar al màxim l’explotació d’una línia. Totes les propostes per analitzar la viabilitat d’una infraestructura són benvingudes i legítimes, però els impulsors i les institucions hauran de valorar molt bé els passos que es facin en un futur.