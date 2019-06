De les irregularitats en els salaris als cafès gratuïts

El Tribunal de Comptes ha detectat, un any més, irregularitats en el funcionament del SAAS. Anomalies en les retribucions, en els pagaments i en els complements salarials a treballadors de l’hospital són alguns dels exemples que es troben en l’informe de fiscalització referent al 2017. De nou, a més, hi apareix una despesa de gairebé 300.000 euros en cafès. Bé, en cafès o en el que els treballadors considerin. Segons es detalla en el document, el SAAS paga el 50% i el 100%, en el supòsit d’estar de guàrdia, de les despeses de restauració de la cafeteria de l’hospital.



Cap de les irregularitats esmentades és nova. El SAAS és cada any la parapública amb més senyalitzacions per part del Tribunal de Comptes. Tot plegat transmet una mala imatge d’un ens amb un dèficit permanent en gran part produït pel seu desgavell intern. Cal recordar, per exemple, que just el 2017 l’Executiu va decidir acomiadar el qui va ser director econòmic del SAAS, Quirze Font, per unes pressumptes irregularitats que han acabat a la fiscalia.



És important i necessari que el nou Ministeri de Salut agafi com a prioritat millorar la gestió del SAAS. Especialment en un moment en què ja fa temps que sentim a parlar de la famosa reforma sanitària, que serà més estricte amb els afiliats a la CASS amb l’objectiu de reduir la despesa. És evident que una part molt important del dèficit prové del SAAS, per la qual cosa no es pot entendre que no es comenci seriosament a posar ordre dins de la parapública. En les al·legacions, el SAAS indica que hi ha molts punts que no es poden canviar perquè amb els anys s’han convertit en drets adquirits. És hora de posar fil a l’agulla per desfer aquelles situacions injustes o generadores d’irregularitats, perquè al final tots els diners que no s’estan gestionant adequadament són diners que podrien servir per millorar l’assistència sanitària o evitar retallades.