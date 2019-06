Mesures ambicioses per potenciar l’ús dels autobusos

El Govern va anunciar ahir els preus de les noves tarifes dels autobusos que entraran en vigor a partir de l’1 de setembre. El preu del bitllet senzill augmentarà un 3% i en el cas dels recorreguts d’una zona, passarà de costar 1,85 euros a 1,90 euros. D’altra banda, els preus dels abonaments multiviatge es reduiran almenys un 7% i es permetran transbordaments.

Totes les mesures encaminades a promocionar el transport públic són benvingudes per afavorir l’ús dels autobusos i atreure els ciutadans perquè es desplacin pel país sense necessitat de fer servir el seu vehicle privat. També és de celebrar que en en el nou pla del transport de viatgers es preveu allargar algunes línies fins a Arcalís, Grau Roig, el Punt de Trobada, donar servei a punts que fins ara tenien menys serveis com la carretera de l’Obac i ampliar el servei del bus nocturn.

Tot i això, incrementar els costos dels tíquets senzills no és una mesura que pugui anar encaminada a afavorir l’ús dels autobusos per a la gent que necessiti utilitzar-lo de manera ocasional. Andorra té un dels parcs automobilístics més grans d’Europa i tots els actors implicats han de continuar treballant per posar en marxa mesures ambicioses. Les que s’han determinat recentment són un pas endavant, però encara fa falta recórrer molt camí per millorar la mobilitat dels ciutadans a les hores punta, així com reduir la contaminació.

Els curts trajectes del Principat afavoreixen l’estudi de moltes propostes que han de ser analitzades per aproximar-se cap a un transport públic que sigui una prioritat per als ciutadans, la majoria dels quals realitza encara molts trajectes amb el seu mitjà de transport privat. Luxemburg vol ser el primer país a establir el transport públic gratuït. Totes les mesures com aquesta tenen una repercussió econòmica que s’han d’analitzar detingudament. Els estats, però, han d’afrontar la disjuntiva entre la recaptació que poden obtenir o quins beneficis podria tenir per al medi.