Inversors xinesos per a l’hipotètic aeroport

La Xina s’ha interessat per Andorra. En concret, per l’hipotètic aeroport que la Cambra de Comerç vol tirar endavant en territori nacional. Així ho va indicar ahir l’ambaixador de la República Popular Xina, Lyu Fan, durant la Trobada Empresarial que es va dur a terme en el marc de la celebració dels 25 anys de relacions diplomàtiques entre els dos països. Segons Fan, l’interès dels xinesos podria anar més enllà de l’aeroport, malgrat que no va concretar. En tot cas, de les paraules de l’ambaixador, s’entén que un dels possibles inversors dels quals va parlar la Cambra de Comerç durant la presentació del projecte de l’aeroport podria ser el país de Fan. Cal recordar que segons els càlculs inclosos en el projecte de la Cambra, la infraestructura portuària en territori andorrà podria costar entre 500 i 700 milions d’euros, més del pressupost anual de l’Estat.



Des de Govern es van mostrar ahir satisfets amb la notícia. De fet, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va afirmar que havia estat el propi Executiu qui havia parlat a Fan de l’aeroport. Malgrat això, es volen mostrar prudents perquè encara falten fases importants del projecte per desenvolupar com ara les anàlisis mediambientals.



No és la primera vegada que Andorra mostra el seu interès pel mercat xinés. Ja ho va fer en el seu moment amb la voluntat de captar turisme de la zona i ara ho vol fer també captant el seu interès pels negocis. L’Executiu haurà de decidir quin tipus d’aeroport vol –públic, privat, sota una concessió, etc...– i a partir d’aquí decidir qui en paga la construcció. El que està clar és que encara que la iniciativa sigui viable com mostren fins ara els estudis encarregats per la Cambra, el seu cost és desorbitat per un Estat amb un pressupost vora els 400 milions d’euros.