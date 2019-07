La incertesa plana sobre el sector de l’automòbil

Les matriculacions de vehicles han anat a la baixa en els últims mesos. Segons dades del Departament d’Estadística, les matriculacions de vehicles van caure prop d’un 20% al mes de juny -i les dels dièsel un 31%-, un descens que confirma la incertesa que viu el sector pels canvis socioeconòmics no només a Andorra, sinó a molts països europeus. Arran de la prohibició per accedir a determinats punts neuràlgics de grans ciutats com Barcelona a partir del 2020, els possibles compradors temen invertir en un vehicle dièsel davant de les tendències mediambientals més restrictives en un futur.

També han patit un descens notable les matriculacions de vehicles de gasolina. Mentrestant, el que encara costa és que repuntin les matriculacions de vehicles elèctrics, que si bé s’han anat col·locant en el mercat, encara no formen una flota prou destacada. Tampoc hi ajuda que el Govern hagi decidit retallar l’import dels ajuts per a les persones que volen comprar un vehicle elèctric a través del Pla Engega. Les subvencions han passat a sufragar el 35% del total del preu, quan fins fa poc era del 50%.

Els concessionaris i els compradors viuen amb incertesa aquesta situació, provocada en part per la falta de determinació dels diferents governs en matèria de polítiques de sostenibilitat. A Andorra s’han començat a fer passos en aquest sentit, però encara no s’ha arribat prou lluny. Apostar per les polítiques sostenibles pot tenir un cost elevat, però els països han de determinar quines prioritats volen posar en marxa per aconseguir una balança equilibrada, amb polítiques mediambientals que siguin ambicioses. Els representants han d’assumir en part el rol de ser catalitzadors per les apostes mediambientals per tal que la societat s’hi sumi.