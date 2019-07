El bon model turístic de la Massana

Aquest cap de setmana Andorra ha acollit la Copa del Món de BTT. Sens dubte, la Massana, parròquia que acollia les proves, ha estat la més beneficiada econòmicament parlant. Esdeveniments com aquest, però, que aporten gran afluència al país tenen una repercussió positiva global per al Principat. La Massana, de fet, és protagonista de diversos esdeveniments esportius relacionats amb la BTT que han posicionat la parròquia i han donat aire i vida als comerços i restaurants del territori. És, sens dubte, un bon model a seguir també per a la resta de parròquies. De fet, els esdeveniments esportius són un món de possibilitats al qual Andorra ja ha picat a la porta amb d’altres organitzacions importants com la Vuelta o el Tour, que també aporten un gran retorn positiu al sector econòmic del país.



Tot plegat, com també ho fan idees com el Cirque du Soleil, permet al Principat sobreviure en l’època de menys afluència turística. Segons el primer balanç fet ahir per hotelers, restauradors i la mateixa organització de l’esdeveniment, la Copa del Món de BTT ha aportat una ocupació de més del 95% a la Massana tenint repercussió també en altres parròquies, a més de més vendes per als comerciants i conseqüentment també més comensals per a bars i restaurants. El retorn directe calculat pels organitzadors és d’entre quatre i cinc milions d’euros, mentre que Andorra Telecom xifra en 42.000 les persones que van gaudir de les proves. Tot plegat fa evident la importància d’organitzar esdeveniments similars no només per ajudar el sector econòmic en època baixa, sinó també perquè situa el país al mapa. D’aquí la importància de trobar una alternativa a d’altres esdeveniments com el Cirque si és que finalment l’Executiu considera que aquesta opció ja està totalment desgastada.