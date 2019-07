Mesures eficaces per rebaixar al màxim la sinistralitat

Un dels greus problemes de la nostra societat és l’alt nombre d’accidents de trànsit que es produeix als carrers i carreteres. És una qüestió comuna, a tots els països, treballant per reduir al màxim aquestes incidències, i sobretot, rebaixar dràsticament el nombre de morts i de persones que pateixen conseqüències físiques permanents. Des de diferents vessants és necessari posar tots els esforços perquè les xifres cada cop siguin menors.

Des de les administracions es posen en marxa diferents fórmules per intentar arribar als objectius. El principal és el de zero morts, al que es podria arribar si la sinistralitat té un descens significatiu a l’actual. Un dels últims accidents, davant l’Estadi Comunal, comporta que davant el creixement d’accidents que s’han produït els últims mesos després de la instal·lació de la passarel·la per al pas de les persones, es col·loqui un radar que serveixi com a element intimidador davant l’accés de velocitat que es produeix per part dels conductors.

La senyalització tant vertical com horitzontal són altres vies a través de les quals es prova que l’índex d’accidents disminueixi, així com la millora de les calçades i els elements que hi ha, com les rotondes. A Andorra s’està plantejant que algunes desapareguin, com succeeix en diversos països. Totes aquestes mesures, així com d’altres, no tenen influència si tant els vianants com els conductors no respecten la normativa. És el primer punt a treballar, el civisme per al bé comú. Si se segueix, segur que les xifres de sinistralitat aniran en descens continu i no s’hauran de lamentar les desgràcies que es van repetint. El missatge és clar i des de tots els sectors es tracta de contribuir per fer possible que algun dia es pugui arribar a la xifra, que sembla utòpica, de zero accidents.